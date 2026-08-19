Російському воєнному злочинцю, який наказав розстріляти цивільного у Бучі, повідомили про підозру – ГУР МО

Головне слідче управління Національної поліції України встановило особу російського окупанта, який у березні 2022 року наказав розстріляти цивільного жителя Бучі (Київська обл.), йому повідомлено про підозру, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили особу російського окупанта, який у березні 2022 року наказав розстріляти цивільного жителя Бучі Ігоря Городецького", – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у Телеграмі у середу.

"Злочинця зі складу російської окупаційної армії на ім’я євґєній плюснін ідентифікували в межах роботи проєкту "Книга катів українського народу". 14 серпня 2026 року московиту повідомили про підозру", – повідомили у розвідці.

Як розповіли у ГУР, цивільного мешканця Бучі Городецького, який не мав зброї і не брав участі в бойових діях, затримали троє російських військових 5 березня 2022 року близько 7:30 поблизу будинку на вулиці Яблунській. Серед них був сержант владімір борзунов, ще двоє російських військових наразі не встановлені. Цивільного бучанця окупанти відвели до їхнього командира – капітана євґєнія плюсніна. Той наказав убити чоловіка.

У період приблизно з 7:30 до 10:00 один із підлеглих плюсніна вивів Городецького з території домоволодіння та відвів до будинку № 47-А на вулиці Леоніда Каденюка. Там російський окупант щонайменше вісім разів вистрілив у чоловіка з автомата. Тіло Городецького згодом знайшли в братській могилі.

ГУР МО України публікує дані російського воєнного злочинця: плюснін євґєній владіміровіч, 04.12.1978 р.н. – уродженець селища пєсочний вохомського району костромської області рф. На момент скоєння злочину – військовослужбовець 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф (військова частина № 74268). Командир 5-ї роти 2-ї батальйонно-тактичної групи. Військове звання – капітан.

Із 27 лютого до 30 березня 2022 року перебував на території Бучі Київської області, де його підрозділ утримував вулицю Каденюка та прилеглі до неї вулиці. 14 серпня 2026 року окупанту плюсніну повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, умисне вбивство цивільної особи в межах збройного конфлікту є воєнним злочином.