ФРН докладе зусиль, щоб ремонт саркофагу ЧАЕС було профінансувано спільно на міжнародному рівні – міністр довкілля та ядерної безпеки

Федеральний міністр навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Федеративної Республіки Німеччина Карстен Шнайдер в межах свого візиту до України відвідав Чорнобильську АЕС.

"Чорнобиль, як жодне інше місце, уособлює небезпеку атомної енергії. А сьогодні ми бачимо тут ще й дещо інше: російська загарбницька війна ставить під загрозу також і ядерну безпеку в Україні. У лютому минулого року захисну оболонку зруйнованого реактора було значно пошкоджено внаслідок влучання дрона. Сьогодні я на власні очі побачив ці пошкодження. Очевидним є те, що захисна оболонка має бути відремонтована. Іншого шляху тут немає", – сказав він під час відвідування АЕС.

Шнайдер наголосив, що під старим саркофагом досі знаходиться велика кількість радіоактивних матеріалів, і нова захисна оболонка має запобігти потраплянню цих матеріалів у довкілля. Водночас він зазначив, що на ремонт знадобиться, щонайменше, EUR500 млн.

"І вона є необхідною для того, щоб одного дня зруйнований реактор можна було безпечно демонтувати. Ремонт є надзвичайно складним з технічної точки зору. І коштує він дорого. За поточними оцінками, знадобиться, щонайменше, EUR500 млн. Тому це не є завданням, з яким Україна може впоратися самотужки. Німеччина взяла на себе відповідальність ще на етапі будівництва цієї захисної оболонки. Ми зробили істотний внесок у її фінансування", – розповів міністр.

Він нагадав, що під час головування Німеччини у "Групі семи" у 2015 році на міжнародному рівні для її завершення вдалося зібрати кошти, яких ще бракувало.

"Зараз ми продовжуємо нести цю відповідальність. Німеччина докладе зусиль, щоб ремонт було профінансувано спільно на міжнародному рівні. Нам потрібен справедливий розподіл навантаження. І ми хочемо залучити до цього якомога більше держав. Ядерна безпека не закінчується на кордонах держав. Це є спільною міжнародною відповідальністю. Німеччина бере на себе цю відповідальність – саме тут, у Чорнобилі", – наголосив Шнайдер.

Він подякував на місці співробітницям і співробітникам, а також експерткам та експертам Міжнародного агентства з атомної енергії за роботу.

Як повідомлялося, 18 червня делегація Федерального міністерства навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини – на чолі з федеральним міністром Карстеном Шнайдером прибула до Києва.