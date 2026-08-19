Для визволення українців з російського полону використовуються всі доступні механізми – голова Координаційного штабу

Українська сторона працює з міжнародними партнерами і застосовує всі доступні механізми для повернення українських полонених, заявив голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), начальник ГУР МО України Олег Іващенко.

"Ми використовуємо всі можливі механізми під час перемовного процесу, залучаємо міжнародних партнерів для того щоб повернути наших бранців з російської неволі", – розповів Іващенко.

Він наголосив, що робота над поверненням українських полонених ведеться постійно.

Коментуючи обмін, який відбувся 19 серпня, Іващенко наголосив, що перемовини були тривалими і складними.

"Особливо ті категорії, які треба повертати, хто попав в полон з 2022 року, хто важко хворий, хто отримав поранення. Ми про них не забуваємо", – підкреслив він.

Він додав, що цього року планується повернення великої кількості полонених.

"Тут велику таємницю я не відкрию, тому що переговори ведуться з початку війни 2022 року і використовуються всі механізми. Механізми міжнародні використовуємо, просимо наших партнерів, сприяють іноземні держави. Безумовно, ми ведемо переговори самостійно. На сьогоднішній день є результат, не хочеться забігати наперед, але в цьому році ми плануємо повернути значну кількість наших братів", – зазначив він.

Іващенко також уточнив, що про повернення обмінів безпосередньо доповідається президенту.

"Але, що ви повинні розуміти, працює не тільки керівництво, працює дуже велика команда. Велика команда координаційного штабу, велика команда всіх представників, всіх відомств сектору безпеки і оборони", – резюмував він.