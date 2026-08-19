Внаслідок ворожої атаки по будівлі ГУ Нацполіції в Житомирі загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали – Цуцкірідзе

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками типу "Бандероль" в середу по будівлі облполіції в Житомирі загинуло двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали поранення, повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі із посиланням на т. в.о. голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе.

"Житомир зазнав цинічної атаки російських військ… Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області: внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

"Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших", – наводить поліція слова Цуцкірідзе.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.

"Я хочу окремо звернутися до наших поліцейських. Попри біль і втрату, ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте виконувати службу, допомагати людям і тримати безпеку країни. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим – сил і якнайшвидшого одужання", – додав т.в.о. голови Нацполіції.

До повідомлення прикріплені фотографії пошкодженої будівлі ГУ Нацполіції в Житомирській області.