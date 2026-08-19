Окупанти станом на 17:30 вбили FPV-дронами шістьох мешканців Херсонщини, 12 – поранили

Впродовж дня на Херсонщині російська армія вбила шістьох цивільних, ще 12 – отримали поранення, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 19 серпня 2026 року російська армія атакувала Херсонщину авіацією, ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії шість цивільних загинули, ще 12 – отримали поранення", йдеться у повідомленні прокуратури у середу.

Повідомляється, що всі загиблі – жителі Херсона, які отримали травми, несумісні з життям, через російські атаки за допомогою FPV-дронів. Четверо з них, як вже повідомлялося раніше, пасажири маршрутного автобуса, одна загибла перебувала в автомобілі, ще одна жінка – на вулиці. Також від ворожих безпілотників та артилерії в обласному центрі постраждали 10 цивільних, та ще двоє у Комишанах.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, магазин, кафе, території підприємств, гаражі, службовий пасажирський та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).