Сенс Банк підтвердив проведення слідчих дій у головному офісі

Представники правоохоронних органів 19 серпня проводили слідчі дії у головному офісі державного Сенс Банку, пов’язані з окремими особами, повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що банк співпрацює з правоохоронними органами та надає їм необхідну інформацію. Водночас подробиці слідчих дій у фінустанові не розкривають через обмеження щодо розголошення відомостей досудового розслідування.

"Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з’ясували повністю та об’єктивно", – йдеться у заяві банку.

У Сенс Банку додали, що всі його сервіси та послуги працюють у звичному режимі.

Як повідомлялося, раніше в середу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, серед фігурантів – заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

Антикорупційні органи також заявили, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що дало можливість використовувати його у власних інтересах.