МЗС з нагоди Всесвітнього дня гумдопомоги: під час виконання своїх обов'язків загинули 10 гуманітарних працівників, 39 були поранені за 2026р

У Всесвітній день гуманітарної допомоги Міністерство закордонних справ України приєдналося до вшанування гуманітарних працівників, рятувальників, парамедиків, волонтерів та всіх, хто присвятив своє життя безкорисливій допомозі й підтримці інших.

"Від перших днів повномасштабного вторгнення Російська Федерація демонструє зневагу до принципів гуманності та фундаментальних норм міжнародного гуманітарного права. На жаль, 2026 рік не став винятком: продовжується тенденція до збільшення кількості атак на гуманітарний персонал, а також на операції з порятунку та надання допомоги людям, які її потребують. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, упродовж 2026 року під час виконання своїх обов’язків загинули 10 осіб, ще щонайменше 39 були поранені", – йдеться у заяві на сайті МЗС.

Відомство вшановує пам’ять усіх, хто загинув, рятуючи життя інших, та бажає якнайшвидшого одужання всім постраждалим. У МЗС наголосили на невідворотності притягнення до відповідальності та покарання всіх винних у скоєнні цих злочинів.

"Атаки Росії мають цілеспрямований і навмисний характер. Російські війська завдають повторних ударів по вже уражених об’єктах цивільної та критичної інфраструктури, свідомо наражають на небезпеку рятувальників і медичних працівників, полюють на гуманітарний транспорт, а також знищують склади з гуманітарною допомогою", – йдеться у заяві.

МЗС наголосило, що Російська Федерація атакує не лише Україну, але й Організацію Об’єднаних Націй, яка допомагає Україні у подоланні гуманітарної кризи.

"Лише протягом останніх кількох місяців російські удари суттєво пошкодили складські приміщення Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячого фонду ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Внаслідок цих атак Росія знищила гуманітарну допомогу на мільйони доларів, позбавивши сотні тисяч громадян України доступу до життєво необхідної підтримки. Кричущим порушенням є і цілеспрямовані атаки на чітко позначені автомобілі ООН, які доставляють гуманітарні вантажі та персонал", – підкреслили у відомстві.

Також Україна наголошує, що складною залишається ситуація і на тимчасово окупованих Росією територіях України. У заяві підкреслюється, що бездіяльність окупаційної влади та систематичне порушення норм міжнародного гуманітарного права призвели до того, що мільйони українців, які фактично перебувають у заручниках кремлівського режиму, опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Міністерство закордонних справ України висловило вдячність усім партнерам за підтримку гуманітарного реагування в Україні та щоденну роботу, яка допомагає рятувати життя громадян і забезпечувати їх найнеобхіднішим.

"Окремо відзначаємо важливу роль міжнародних організацій, зокрема установ системи ООН, які забезпечують гуманітарне реагування та підтримують українців у найбільш постраждалих і прифронтових районах", – додали МЗС.

Також у відомстві назвали символічним, що у цей день заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Том Флетчер разом із командою перебуває у Херсоні.

"Україна залишається відданою гуманітарним ідеалам та принципам. Попри всі виклики, спричинені війною, ми, як і завжди, готові прийти на допомогу іншим", – йдеться у заяві.