Зеленський вручив 25 сертифікатів на квартири Героям України та родинам полеглих Героїв

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 серпня, вручив 25 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним військовослужбовців, удостоєних цього звання посмертно.

"Сьогодні ми продовжуємо традицію, дуже важливу традицію вдячності – нашої вдячності взірцевим та сильним воїнам України, нашим Героям, які зробили найбільше, найбільш хоробре для захисту України, для захисту нашої землі, захисту наших позицій", – сказав Зеленський на церемонії вручення.

Президент наголосив, що кожна історія Героя України заслуговує на пам’ять. Він відзначив мужність українських піхотинців, бойових льотчиків, саперів, розвідників, спецпризначенців, операторів дронів і наземних роботизованих комплексів, артилеристів, військових моряків та воїнів протиповітряної оборони.

"Вдячність – це те, що повинно супроводжувати шану, бути невід’ємною рисою нормальної держави, нормального суспільства, нормальних людей", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, передача квартир є виконанням обіцянки дати дім кожному Герою та символом вдячності держави військовослужбовцям, завдяки сміливості яких Україна продовжує існувати.

Сертифікати отримали, зокрема, військовослужбовці Повітряних сил, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Національної гвардії України.

Це захисники, які відзначилися в боях на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині, а також під час Курської операції.

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військовослужбовців, які віддали життя за Україну.