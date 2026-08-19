Встановлено місцеперебування 79 військових ЗСУ, що вважаються зниклими безвісти, – Лубінець після розмови з Лантратовою

Російська сторона встановила місцеперебування 79 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками розмови з російським омбудсманом Яною Лантратовою.

"Відбулися перемовини із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, Лантратова повідомила, "що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими".

Також сторони обговорили продовження обмінних процесів. Як зазначив Лубінець, російська сторона поінформувала про відвідування декількох місць, де утримуються українські військовополонені. "Яна Лантратова прийняла рішення запустити системний моніторинг місць утримання наших військовополонених, залучивши всю регіональну структуру, тобто відвідування будуть постійними", – повідомив Лубінець.

Український омбудсман наголосив на тому, що очікує відповідь на лист від родин військовополонених із Оленівки, який передав на минулій зустрічі. "Акцентував увагу на необхідності першочергового звільнення постраждалих військовополонених", – уточнив він.

Сторони обмінялися листами для українських військовополонених від їхніх родин і отримали листи від наших захисників для їхніх сімей.

Омбудсмани також обговорили ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних. "Підняв питання щодо створення моніторингової місії з числа закордонних омбудсманів – наразі воно опрацьовується. Також працюємо над можливістю телефонних дзвінків українських військовополонених рідним та іншими гуманітарними напрямами", – повідомив Лубінець.