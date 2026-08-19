Сили оборони уразили склади БпЛА, міст та інші важливі об'єкти противника – Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 серпня підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через р. Молочну у районі Молочанська (Запорізька обл.), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Споруду противник використовує для забезпечення військової логістики", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено три склади БпЛА противника у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області.

Українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці в тимчасово окупованому Криму та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика (Херсонська обл.).

Серед іншого, уражено також склад МТЗ у Кадіївці (Луганська обл.) та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську (Луганська обл).

"Втрати окупантів уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триває", – резюмували в Генштабі ЗСУ.