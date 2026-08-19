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Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів Ощадбанку

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Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів Ощадбанку

Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) закрив справу щодо українських інкасаторів, відкриту у березні урядом Віктора Орбана, повідомляє адвокат інкасаторів Лорант Горват.

"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національна податкова адміністрація (NAV) припинила розслідування у справі "Золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!" – написав Горват у Facebook.

Як повідомлялося, у березні 2026 року спецслужби Угорщини затримали на своїй території два броньовані інкасаторські автомобілі, у яких перебували сім громадян України. Транспорт рухався за міжнародною угодою між Ощадбанку та Raiffeisen Bank International. Уряд Орбана ввечері 9 березня ухвалив постанову про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, намагаючись створити юридичне підґрунтя для своїх дій. Урядове рішення напряму декларувало, що воно присвячене саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой. Це викликало дипломатичну напруженість, а український регулятор та профільні міністерства наполягали на поверненні власності. Завдяки дипломатичним зусиллям та після перемоги на виборах лідера партії "Тиса" Мадяра усі незаконно утримані кошти та банківські метали вдалося повернути. У травні 2026 року було успішно розблоковано та передано українській стороні готівкові кошти (EUR35 млн, $40 млн та 9 кг золота, які перевозили інкасатори).

#ощадбанк #інкасатори #справа #угорщина
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