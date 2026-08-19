Ворог влучив реактивним дроном у будівлю Національної поліції у Житомирі

Російські окупанти завдали удару реактивними дронами по Житомиру, влучили у будівлю Національної поліції, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби", – написав Бунечко у Телеграмі у середу.

Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.