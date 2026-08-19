Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від роботи – прокуратура

Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі $15000, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 млн 659 тис. грн застави", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, він обіцяв посприяти у неприйнятті вже мобілізованого громадянина до військової частини та його направленні на повторне проходження ВЛК.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали фігуранта справи 13 серпня, під час отримання ним чергової частини неправомірної вигоди.