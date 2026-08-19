Озеро Кирилівське та Сирецький струмок у Києві, що постраждали через ворожу атаку, обробляють біоочисниками

КП "Плесо" наразі обробляє біологічними очисниками забруднені під час атаки РФ ділянки озера Кирилівське та Сирецького струмка, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Триває ліквідація наслідків забруднення озера Кирилівського, спричиненого атакою рф 2 липня. Наразі фахівці КП "Плесо" обробляють забруднені ділянки біологічними очисниками", – йдеться у повідомленні КМДА в середу.

Оскільки саме із Сирецького струмка забруднення потрапляє до озера Кирилівське, основні заходи з нейтралізації розчинених забруднювальних речовин зосереджено на цій ділянці.

Повідомляється, що у струмок та на забруднений ґрунт внесли спеціалізований біоремедіатор TREVITAN – органічний каталізатор, який сприяє природному розщепленню органічних і хімічних сполук. Загалом внесли 1 700 літрів робочого розчину, з яких 160 літрів – концентрована діюча речовина. Препарат містить сукцинат калію та солі органічних кислот, які сприяють зв’язуванню забруднювачів і запуску природних процесів біоремедіації.

За наданою виробником інформацією, препарат не токсичний для флори та фауни. Його безпечність підтверджена офіційним висновком Держпродспоживслужби та випробуваннями Інституту гідробіології.

"Дякуємо виробникам препарату ТОВ "ТРЕВІТАН УКРАЇНА" – за підтримку Києва та відповідальну позицію. Компанія безплатно надала місту як сам препарат, так і послуги з його внесення", – зазначив керівник КП "Плесо" Андрій Вагін.

Паралельно на озері Кирилівське фахівці продовжують покіс і вилучення забрудненої рослинності, на якій накопичилися частинки нафтопродуктів. Усі комплексні роботи перебувають під постійним контролем фахівців КП "Плесо".

"До завершення всіх робіт і отримання результатів лабораторних досліджень просимо мешканців не контактувати з водою, не рибалити та не перебувати поблизу забруднених ділянок", – наголосили у КМДА.