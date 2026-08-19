На 12 років засуджено причетну до теракту харків'янку, коли загинув завербований росіянами підліток та нацгвардієць

Суд виніс обвинувальний вирок 30-річній харків’янці, причетній до теракту, через який загинув 15-річний завербований росіянами підліток та нацгвардієць.

"Її визнано винною за фактами пособництва вчиненню терористичного акту, що призвело до загибелі людей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України); незаконного виготовлення вибухового пристрою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 263-1 КК України); зберігання та передачі вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив їй покарання у виді 12 років позбавлення волі", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури..

Як було встановлено, на початку лютого минулого року безробітна харків’янка почала листування з представником РФ. За його вказівкою та інструкцією вона зробила саморобний вибуховий пристрій (СВП), який було споряджено додатковими уражаючими елементами. СВП мав два мобільні телефони: один із них слугував засобом дистанційної детонації за дзвінком, а інший – для відеоспостереження та відстеження доставки пакунка. Потім жінка поклала СВП у спортивну сумку та передала 15-річному школяру, якого також завербували росіяни.

Хлопець викликав таксі та поїхав до підрозділу Нацгвардії у Чугуївському районі, де мав представитись кур’єром та передати "посилку" військовослужбовцю.

Коли юнак зустрівся з військовослужбовцем Національної гвардії України, куратор, який координував його дії, активував СВП. Підліток і військовий отримали осколкові поранення й вибухові травми, від яких загинули на місці.

За кілька днів після теракту обвинувачена погодилася зібрати ще один вибуховий пристрій. Вона придбала складники і виготовила електродетонатор. Однак доробити другий СВП вона не встигла, оскільки 19 лютого 2025 року її затримали правоохоронці. Під час обшуків у її помешканні були вилучені залишки хімічних речовин, кухонні ваги зі слідами вибухових компонентів, а також додаткові засоби ініціювання.

У судовому засіданні обвинувачена частково визнала вину, але давати показання про обставини подій відмовилася.

На вирок вона очікувала під вартою. Судове рішення не набрало чинності, оскільки триває строк на апеляційне оскарження вироку.