Швейцарія продовжила до 4 березня 2028р заходи підтримки українців, обмеживши їх для військовозобов'язаних

Швейцарія збереже тимчасовий статус захисту (Status S) для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ, до 4 березня 2028 року, але звузить правила його набуття.

"Досі немає ознак тривалої стабілізації ситуації в Україні. Тому статус S для осіб з України, які шукають захисту, буде продовжено до 4 березня 2028 року. Заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S) також продовжуватимуться до цієї дати", – йдеться у повідомленні уряду Швейцарії на сайті у середу.

Повідомляється, що Федеральна рада ухвалила це рішення на своєму засіданні 19 серпня після консультацій з відповідними зацікавленими сторонами.

Проте зазначено, що з 20 серпня статус захисту S буде обмежено для певних інших груп осіб – статус захисту S тепер надаватиметься лише особам, які виконують військові зобов’язання, які вони можуть мати в Україні. "Це нове правило застосовується до всіх нових претендентів, що подали заяви 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту S", – наголошується у повідомленні уряду.

Як роз’яснили в уряді Швейцарії, таке рішення прийнято з метою узгодження з політикою ЄС в цьому питанні. "Швейцарія досі тісно координувала свої дії з ЄС щодо статусу захисту S і продовжуватиме це робити. 30 липня держави-члени ЄС вирішили продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року. Водночас вони вирішили обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС: з 31 липня тимчасовий захист надається лише тим, хто виконує військові зобов’язання, що діють в Україні. Вимога щодо виконання військових зобов’язань поширюється, зокрема, на громадян України віку призову, тих, хто перебуває у резерві, та тих, хто добровільно вступив до лав збройних сил. Швейцарія не є юридично зобов’язаною цим рішенням, прийнятим Радою ЄС. Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС", – йдеться у повідомленні.

У разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна рада перегляне статус захисту S.

Як повідомлялося, наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов’язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.