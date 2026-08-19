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Фон дер Ляєн висловилась на підтримку голови МКС після запровадження санкцій проти неї в США

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Фон дер Ляєн висловилась на підтримку голови МКС після запровадження санкцій проти неї в США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала голову Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане після того, як США запровадили проти неї санкції.

"Президент Єврокомісії Антоніу Кошта та я твердо підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, президента Томоко Акане та посадовців, які відстоюють його місію. МКС допомагає забезпечити правосуддя для жертв деяких із найжахливіших злочинів у світі. Щоб виконувати цю життєво важливу роботу, її судді та посадовці повинні мати змогу діяти незалежно та без зовнішнього тиску", – написала фон дер Ляєн в Х у середу.

Як повідомлялося, американська влада внесла Акане до санкційних списків, про що повідомляється на сайті Мінфіну США. Згідно з публікацією, ця юристка з Японії фігурує у списку SDN List, до якого входять фізичні особи, на яких поширюються американські обмежувальні заходи.

Раніше США запроваджували обмеження проти деяких суддів МКС.

У лютому 2025 року американський президент Дональд Трамп підписав указ, який запроваджує санкції проти МКС за дії проти США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю. Згідно з Римським статутом, на основі якого засновано МКС, йому підсудні особи, які вчинили акти геноциду або військові злочини.

США не є стороною Римського статуту, у зв’язку з чим неодноразово заявляли про невизнання юрисдикції МКС над американськими громадянами.

#ляєн #акане #мкс
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