Глава МВС: З полону повернулися 5 нацгвардійців та 6 прикордонників, на них чекає обстеження та реабілітація

У межах чергового обміну Україна повернула 103 військовослужбовці, серед яких 5 нацгвардійців і 6 прикордонників, найближчим часом вони пройдуть медичне обстеження, зазначає міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Це наші Захисники, які боронили Україну на Донеччині, Луганщині, Сумщині та Харківщині. Невдовзі вони нарешті зможуть знову побачити та обійняти своїх рідних", – написав він в телеграм-каналі в середу.

Міністр наголосив, що найближчим часом звільнені з полону військові пройдуть комплексне медичне обстеження та розпочнуть процес реабілітації.

"Фахівці системи МВС – лікарі, психологи, реабілітологи та соціальні супровідники будуть поруч на всіх етапах", – запевнив глава МВС.

Вигівський подякував президенту України, керівнику Офісу президента, переговорній групі, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всім, хто працює заради звільнення українських бійців з російського полону.