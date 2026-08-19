Парламент ухвалив у 1-му читанні законопроєкт "Євросолідарності" про укриття

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду", що передбачає будівництво укриттів, внесений раніше народними депутатами фракції "Європейська солідарність".

Як повідомляється на сайті українського парламенту, за відповідний документ №15397 на засіданні в середу проголосували 296 народних депутатів. Проти не проголосував ніхто, лише один парламентар утримався. 39 нардепів не голосували.

"Ми брали за приклад фінський досвід стосовно доступу до укриттів. По-друге, ми говоримо про необхідність посилити відповідальність і центральної, і місцевої влади за розбудову укриттів, за те, що на це потрібно виділяти кошти. Дуже важливо, що розглядаємо цей законопроект напередодні старту бюджетного процесу", – сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Як повідомлялося, фракція "Європейська солідарність" ще у 2023 році подала законопроєкт про укриття, котрий так і не було прийнято. Законопроєкт №15397 є його допрацьованим варіантом. Він передбачає гарантію безперешкодного доступу людей до захисних споруд під час воєнного стану, чіткі вимоги до готовності укриттів та їх технічного оснащення, регулярні перевірки їхнього стану, посилення відповідальності за їх утримання, сприяння розширенню мережі укриттів, у тому числі модульних конструкцій.

18 серпня стало відомо, що профільний парламентський комітет з питань екологічної політики і природокористування підтримав законопроєкт одностайно.