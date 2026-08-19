Удар по центру "Прогрес" в російській Самарі припав по двох цехах та спричинив пожежу – Генштаб

Пожежу площею близько 5 тис. кв. м зафіксовано в результаті удару Сил оборони по ракетно-космічному центру "Прогрес" в російській Самарі 15 серпня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в середу.

"Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження 15 серпня 2026 року виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, центр "Прогрес" – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз". Його продукція використовується для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії РФ.

"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора", – наголошується в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по ракетно-космічному центру "Прогрес" російської державної корпорації "Роскосмос" в Самарі, де виготовлялася електроніка для російської зброї. "Відстань від нашого кордону – близько 900 км", – повідомив він.

Президент наголосив, що "мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів".