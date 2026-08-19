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Хмара: План мобілізації напряму залежить від бачення війни, яке має бути сформовано. Разом з головкомом, Генштабом це все відпрацьовуємо

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Хмара: План мобілізації напряму залежить від бачення війни, яке має бути сформовано. Разом з головкомом, Генштабом це все відпрацьовуємо

Кандидат на посаду міністра оборони Євгеній Хмара під час відповідей на запитання народних депутатів у парламенті виклав своє бачення процесу мобілізації, щодо якої "має бути прийнято комплексне рішення".

"Мобілізація – по ній має бути прийнято комплексне рішення. Потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова – це ситуація у війську, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування їм досвіду, виконання бойових завдань і відновлення", – зазначив Хмара.

За його словами, від виконання цього завдання "ми рухаємось далі – до плану мобілізації".

"Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано. І ми разом з головкомом, Генеральним штабом зараз це все відпрацьовуємо", – пояснив Хмара.

Потім, додав Хмара, відбудеться доповідь Верховному головнокомандувачу – президенту України.

"Відповідно до розробленого плану буде здійснене вивчення питання…" – резюмував він.

Як повідомлялось, 19 серпня Верховна Рада дала згоду на призначення Хмари міністром оборони України.

#хмара_євгеній #мобілізація
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