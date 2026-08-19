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Зеленський про завдання для міністрів закордонних справ та оборони: більше сили для України

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Зеленський про завдання для міністрів закордонних справ та оборони: більше сили для України
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Верховній Раді за підтримку кандидатури Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України та окреслив основне завдання новопризначених міністрів: "більше сили для України".

"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", – написав він у Телеграм-каналі у середу.

Президент наголосив, що "завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України".

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький також висловив вдячність парламентарям та констатував, що уряд наразі сформовано у повному складі. "Дякую депутатам за призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Формування Уряду завершено", – написав він у Телеграмі.

Корецький зазначив, що Хмара та Сибіга у статусі тимчасово виконуючих обов’язки протягом місяця "забезпечили безперервність роботи відомств і збереження всіх ключових процесів, що було надзвичайно важливо".

"Тепер – активна робота та подальші зміни. Задачі чіткі та зрозумілі", – наголосив Корецький.

#міноборони #зеленський #мзс
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