Хмара у Раді: Маємо три рівноцінних пріоритети – фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості

Кандидат на посаду міністра оборони України Євгеній Хмара у своєму виступі у парламенті окреслив ключові пріоритети роботи: перехоплення тратегічної ініціативи в усіх доменах війни, вчасне постачання зброї на фронт і прозорі процедури закупівлі, людський капітал.

"Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни: на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі". – сказав Хмара у виступі.

Він наголосив, що потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.

"Війську потрібна зброя. Багато, вчасно, і саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-який окремий інтерес. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни", – запевнив Хмара.

Особливий фокус, за його словами, "діпстрайки" і "мідлстрайки". Як нагадав Хмара, низка успішних ударів України по РФ "показала силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій".

"Української зброї буде більше, удари будуть точнішими", – запевнив він.

Також пріоритетом і безумовною цінністю Хмара назвав людський капітал, життя і здоров’я воїнів.

"Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання – спілкуватись із захисниками безпосередньо. Чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби", – наголосив він.

Говорячи про розвиток оборонної промисловості, Хмара зазначив, що ОПК – це "основа нашої сили сьогодні і нашої безпеки на роки вперед".

"Тому наше завдання – розвивати його і нарощувати виробництво", – додав він.

Водночас Хмара наголосив, що Україна знає про подальші кроки РФ, її мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому, як запевнив кандидат на посаду, відомство буде робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога для справедливого миру.

"Це завдання, яке Верховний головнокомандувач країни поставив усім нам. І тому важлива синергія всіх рівнів президента, парламенту, уряду, Генерального штабу, Міністерства оборони, бойових підрозділів, виробників і партнерів. Примусити ворога до миру можна лише з силою нашого війська, нашими технологічними та симетричними рішеннями", – наголосив він.

За словами Хмари, "ми стерли дистанції", і тепер "для об’єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон". В цьому контексті він нагадав, що вперше в історії Україна завдає ударів навіть по Сибіру.

"Російський ОПК, воєнна логістика, інфраструктура, вся економічна база війни ворога – це наші цілі. Діяти потрібно швидко. Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, готовності воїнів, інноваціям і сучасній зброї", – заявив Хмара.

Пізніше у середу парламент призначив Хмару міністром оборони України.