Зеленський: 103 українські воїни повертаються додому з російського полону

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 103 українських військовослужбовців.

"Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед них є захисники, які брали участь в обороні Маріуполя, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Президент подякував українським військовослужбовцям, які "поповнюють обмінний фонд для України" та своєю сміливістю створюють можливості для повернення українців із полону.

"Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжує працювати над звільненням усіх громадян, які залишаються в російській неволі.

"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", – заявив президент.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що більшість звільнених мають поранення та важкі захворювання, тому після повернення вони передусім потребують медичної допомоги та відновлення. "Лікарі вже роблять усе необхідне", – зазначив Буданов.

Він наголосив, що за кожним звільненням стоїть складна й безперервна робота Координаційного штабу з питань полонених та інших залучених структур.

Окремо Буданов подякував США та ОАЕ за активну роль у процесі повернення українців.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених представники Збройних сил України, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержантів, додому повернулися також кілька офіцерів.

Наймолодший із визволених військовослужбовців народився у 2000 році, найстаршому – 59 років. Звільнені захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

Усі повернуті пройдуть повний медичний огляд і отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати. Україна також забезпечить їхню реінтеграцію після тривалої ізоляції.