Рада підтримала призначення Хмари міністром оборони

Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на пленарному засіданні в середу 312 народних депутатів проголосували на підтримку цього призначення. Голоси у підтримку кандидатури Хмари на посаду міністра оборони у фракціях розподілилися наступним чином "Слуга народу" – 193, "Європейська солідарність" – 16, "Батьківщина"- 16, "Платформа за життя та мир" – 18, "Голос" – 13, група "Відновлення України" – 12, "За майбутнє" – 15, "Довіра" -18, позафракційні – 11.

Хмара брав участь у бойових та спеціальних операціях Служби безпеки України з початку війни, виконував завдання в Київській та Донецькій областях, керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. Ще у 2016 році був нагороджений президентською відзнакою "За участь в антитерористичній операції", у 2025 – "Хрестом бойових заслуг", є кавалером орденів "За мужність" III ступеня, Богдана Хмельницького III, II та І ступенів. У 2023 році отримав військове звання бригадного генерала, у 2024 року – генерал-майора.

В серпні 2025 року Хмара був призначений начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня по липень 2026 тимчасово виконуював обов’язки голови СБУ. 16 липня 2026 року президент Володимир Зеленський запропонував покласти на нього виконання обов’язків міністра оборони, 17 липня Кабінет міністрів призначив його тимчасовим виконувачем обов’язків міністра, а 20 липня – заступником міністра оборони, одночасно зберігши за ним виконання обов’язків глави оборонного відомства.

Інформація про особисте життя, дату та місце народження, навчання у відкритих джерелах відсутня.

18 серпня проєкт постанови про призначення Хмари на посаду міністра оборони України було зареєстровано у Верховній Раді під №15523, після чого профільний комітет парламента одноголосно підтримав його кандидатуру.

Хмара став 21-м міністром оборони незалежної України, дев’ятим з початку російсько-української війни у 2014 році та п’ятим з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. На своєму посту він замінив Михайла Федорова, який займав цю посаду з 14 січня по 16 липня 2026 року та став наймолодшим міністром оборони в історії України.