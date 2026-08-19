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Гетманцев спростовує причетність до справи НАБУ щодо Сенс Банку, готовий пройти поліграф

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Гетманцев спростовує причетність до справи НАБУ щодо Сенс Банку, готовий пройти поліграф

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев категорично спростовує свою причетність до спроб отримати контроль над Сенс Банком і до нової справи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

"Щоб зняти навіть найменші сумніви, я готовий пройти поліграф і дати покази НАБУ з цього приводу. Вже звернувся до НАБУ з цього приводу", – написав він у телеграм у середу.

Гетманцев повідомив, що подивився оприлюднено НАБУ відео, в тому числі частину розмов заступниці керівника офісу президента Ірини Мудрої.

"Я ніколи … не обговорював ані з Мудрою, ані з кимось іншим питання контролю над Сенс Банком. У будь-якому форматі, змісті й будь-якою мовою. З Іриною – вже чесно не пам’ятаю, коли й зустрічався. Моя публічна позиція щодо Сенс Банку давно відома, її легко перевірити у соціальних мережах, і з цієї справи вже бачите підтвердження моїх слів", – наголосив голова комітету.

НАБУ та САП у середу зранку повідомили про викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців Офісу президента. Пізніше НАБУ та САП розмістили тізер до відео про спецоперацію під назвою "Форест Гамп". Із тізеру, хронометраж якого триває менше хвилини і складається із фрагменту перехоплених розмов, ймовірно, фігурантів, складно зрозуміти, про що саме йдеться.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ і САП проводять слідчі дії у Мудрої та позафракційного народного депутата Вадима Столара, який пізніше підтвердив факт обшуку.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела стверджує, що у справі нібито фігурують чиновники Міністерства юстиції України та представники Сенс Банку.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

Гетманцев раніше критикував Національний банк України. На думку голови комітету, останній недостатньо контролював роботу держбанку, тому представники останнього згадувалися у попередньому гучному розслідуванні НАБУ – "Мідас".

#сенс_банк #гетманцев #набу_сап #форест_гамп
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