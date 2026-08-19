1 вересня до закладів освіти столиці прийдуть на навчання 361 тисяча дітей та молоді. З них понад 16 тисяч підуть у перші класи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після конференції освітян, де він вручив подяки від міського голови найкращим педагогам та батькам переможців міжнародних олімпіад.

"1 вересня до 1018 закладів освіти: шкіл, садочків, ВИШів, піде 361 000 дітей та молоді. З них понад 16 000 підуть у перші класи. У закладах освіти Києва працюють понад 62 500 фахівців. Майже 500 столичних освітян сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках, 40 – віддали життя за свободу і незалежність нашої країни. Вічна їм пам’ять! Дякую нашим освітянам за професіоналізм, відданість справі та віру в нашу країну!", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що головний пріоритет міської влади на сьогодні – це безпека дітей та вчителів, а також енергостійкість закладів освіти.

"Головний пріоритет – безпека дітей і вчителів. Продовжуємо програму "Створення безпечного освітнього середовища": фізична охорона всіх шкіл, тривожні кнопки, цілодобова пультова охорона, відеонагляд, сигналізація, швидкісний інтернет. Дбаємо і про енергостійкість: генераторами забезпечені 847 закладів освіти, інверторами з акумуляторами – 210. Мета – забезпечити додатковими джерелами енергії всі навчальні заклади міста", - зазначив Віталій Кличко.

Як розповів мер Києва, місто також підготувало 375 тисяч місць в укриттях, що майже вдвічі більше, ніж на початку війни.

"Сьогодні у закладах освіти міста вже 375 000 місць в укриттях. Це на 170 000 більше, ніж було в 2022 році. В них місто встановлює резервне освітлення, джерела живлення, системи вентиляції. В укриттях 393 шкіл працює Wi-Fi. В 2024–2025 роках збудували 9 споруд подвійного призначення в навчальних закладах", - повідомив Кличко.

За його словами, також продовжується відновлення пошкоджених ворогом закладів освіти. Від початку повномасштабного вторгнення постраждало 314 закладів освіти, з них 107 - у 2026 році, відновлено 205 об’єктів, роботи тривають ще на 109 навчальних закладах.