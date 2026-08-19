Хмара в Раді: стою перед вами як цивільна особа

Кандидат на посаду міністра оборони України Євгеній Хмара підтвердив, що отримав статус цивільної особи – звільнився з військової служби до голосування у Верховній Раді.

"Я стою перед вами як цивільна особа, звільнена відповідно до закону України про військовий обов’язок військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби, за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – сказав він у парламенті, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Згідно із законодавством України, міністром оборони має бути цивільна особа.