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Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОП – указ

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Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОП – указ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

Відповідний указ №734/2026 опубліковано на сайті президента у середу.

#мудра #зеленський #офіс_президента
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