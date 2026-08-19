Зеленський звільнив Мудру з посади заступника керівника ОП – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.
Відповідний указ №734/2026 опубліковано на сайті президента у середу.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.
Відповідний указ №734/2026 опубліковано на сайті президента у середу.
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