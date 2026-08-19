Ще одного українця, підозрюваного у вибухах на "Північному потоці", заарештовано у Хорватії – ЗМІ

Громадянина України Володимира З., прізвище якого не було надано відповідно до німецьких правил конфіденційності, було заарештовано в Пулі, Хорватія, місцевою поліцією на виконання європейського ордера на арешт, повідомляє Washingtonpost.

"У середу в Хорватії було заарештовано українця у зв’язку з підводними вибухами, які пошкодили газопровід "Північний потік" між Росією та Німеччиною у 2022 році, повідомив федеральний прокурор Німеччини", – йдеться у повідомленні медіа на сайті.

У повідомленні зазначено, що громадянина України Володимира З., прізвище якого не було надано відповідно до німецьких правил конфіденційності, було заарештовано в Пулі, Хорватія, місцевою поліцією на виконання європейського ордера на арешт.

Як повідомлялося, у справі про підрив газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які сталися 26 вересня 2022р., тривають міжнародні розслідування, а в Німеччині призначено судовий процес проти обвинуваченого українця. За даними Офісу генерального прокурора України станом на початок липня 2026р. наразі не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність України, державних органів чи посадовців до підриву російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Зазначається, що Офіс генпрокурора продовжує розслідувати обставини підриву газопроводів у межах кримінального провадження про агресію Росії проти України. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії: допитують свідків, збирають та аналізують інформацію, яка може допомогти встановити всі обставини інциденту. Водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збирання необхідних доказів та їхнє дослідження.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що взяли до уваги рішення Федеральної прокуратури Німеччини про передавання до суду справи щодо підриву "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2". В Офісі генпрокурора наголосили, що Україна й надалі співпрацює з німецькими правоохоронцями, проводить необхідні слідчі дії та планує запропонувати створення спільної слідчої групи для швидшого обміну інформацією.

Як повідомлялося раніше на початку липня Німеччина заявила про український "державний слід" у справі підриву "Північних потоків". Федеральна прокуратура висунула обвинувачення українському громадянину Сергію Кузнєцову у справі про газопровід. Йому інкримінують співучасть у воєнному злочині – атаці проти цивільної інфраструктури. У відомстві заявляють, що він та інші фігуранти справи нібито діяли як військовослужбовці України.