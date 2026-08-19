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СБУ затримала іноземців, які на замовлення РФ підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях

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СБУ затримала іноземців, які на замовлення РФ підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях

Контррозвідка Служби безпеки затримала іноземців – двох російських агентів, які намагалися вчинити диверсію на одному із енергооб’єктів у Чернівцях, повідомляє СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через соцмережі, де шукали "легкі" заробітки", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

В СБУ зазначають, що за обіцянку грошової винагороди іноземці погодилися підпалити електропідстанцію, що живить частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців.

"Для виконання завдання ворога фігуранти на початку серпня цього року прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру енергетичного об’єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію", – уточнюють у відомстві.

У подальшому, згідно з повідомленням, агенти облили бензином трансформатори й територію навколо них, підпалили і втекли.

Співробітники СБУ "по гарячих слідах" встановили особи підпалювачів та упродовж доби затримали їх у Чернівцях.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом іноземцям про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#чернівці #сбу #агенти_рф
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