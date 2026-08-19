Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ.

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в середу проголосувало 266 народних депутатів. У фракції "Слуга народу" 171 депутат підтримав кандидатуру Сибіги, у "Батьківщині"- 19, у "Платформі за життя та мир" – 18, у "Голосі" – 7, в групах "Відновлення України" – 10, "За майбутнє" – 13, "Довіра" – 18. Позафракційні – 10 депутатів. Фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу у підтримку кандидата.

Сибіга обіймав відповідну посаду з 5 вересня 2024 року в уряді за прем’єрства Дениса Шмигаля, а пізніше, 17 липня 2025 року був перепризначений в уряд Юлії Свириденко.

16 липня 2026 року Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єра, а також за його поданням – новий склад уряду. В той же час, міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури.

У зв’язку з цим, Сибігу було тимчасово призначено першим заступником міністра закордонних справ і покладено обов’язки міністра.

Сибіга народився у 1975 році у місті Зборів Тернопільської області. У 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови і в 1999 році – Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю "правознавство". Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Із 1997 по 1998 роки був аташе, третім, другим секретарем відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.

В 1998-2002 рр. займав посади другого і першого секретаря посольства України в Республіці Польща.

У 2002-2003 роках був першим секретарем відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України; в 2003-2005 рр. – в.о. начальника, начальником відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України; в 2005-2006 рр. – начальником відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України; в 2006 році – заступником директора департаменту – начальником відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України.

В 2006-2008 рр. працював як заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України; в 2008-2012 рр. – радником-посланником посольства України в Республіці Польща; в 2012-2012 рр. – в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України; в 2012-2016 рр. – директор Департаменту консульської служби МЗС України; в 2016-2021 рр.– посол України в Турецькій Республіці.

В період з 2021 по 2024 рік був заступником керівника Офісу президента України, а з квітня по вересень 2024 року – першим заступником міністра закордонних справ України.

5 вересня 2024 року Сибігу було призначено міністром закордонних справ України.