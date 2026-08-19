Зеленський: поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності

Президент України Володимир Зеленський після обстрілу мікроавтобуса у Херсоні закликав партнерів продовжувати тиск на агресора, наголосивши, що Росія вже давно перейшла межу вседозволеності.

"Сьогодні вранці росіяни вдарили FPV-дроном по звичайній маршрутці в Херсоні. Чотири людини загинули, ще п’ятеро поранені. Усі необхідні служби на місці, з’ясовують деталі. Точно зрозуміло, що автобус був цивільний", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

"Такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності", – зауважив президент.

Він наголосив на необхідності тиску на агресора, і подякував всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти РФ.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що найстаршій із загиблих унаслідок атаки російського дрона на маршрутку в Херсоні було 89 років. Смертельні травми також дістали двоє жінок віком 71 та 63 роки і 69-річний чоловік.

"Трагедія сталася близько 9.00. Ворожий оператор навмисне атакував громадський транспорт у годину пік, коли херсонці їхали хто на роботу, хто на ринок, хто в лікарню", – написав Шанько у телеграм-каналі.

Також поранення отримав 58-річний водій мікроавтобуса, який, попри це одразу вирушив до медзакладу, щоб постраждалі пасажири отримали необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що кількість поранених внаслідок атаки дроном маршрутного мікроавтобуса в Корабельному районі Херсона в середу вранці збільшилась п’яти, оскільки стало відомо про отримані водієм травми, загиблих четверо.