НАБУ та САП про операцію "Форест Гамп": викрито осіб, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп", повідомило про викриття осіб, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат.

"НАБУ та САП викрили групу осіб, яка організували та забезпечувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави для одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас", – йдеться у відео, оприлюдненому антикорупційними органами у Телеграмі у середу.

До складу групи, за інформацією антикорупційних органів, входили: заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

"Для реалізації схеми група використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. "Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним", – йдеться у відеороліку.

29 червня 2026 року, як зазначають в НАБУ та САП, один із фігурантів справи "Мідас" був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 млн грн, а 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Дії учасників злочину кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", – інформують в НАБУ та САП.

За даними антикорупційних органів, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком. "Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", – зазначається у роліку.

У відеоматеріалі наводяться фрагменти розмов, на яких чутно голос, схожий на голос заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої.

"Також під час розслідування детективами Бюро було зафіксовано факти втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів", – наголошується у відеороліку.

На одному із зафіксованих аудіофрагментів, як пояснюється у відеороліку, організатори схеми обговорюють внесення застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас".

Антикорупційні органі зазначають, що для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб. Крім того, учасники схеми залучили топ-менеджмент державного банку та узгодили схему.

"Перший транш у розмірі 50 млн грн був доставлений до офісу колишнього народного депутата та розділений. 15 млн грн було отримано довіреною особою, а 35 – передано до конвертаційного центру, так званої пральні", – пояснюється у відеоматеріалі.

Другий транш, за даними антикорупційних органів, у розмірі 10 млн грн. було доставлено того ж дня.

"Голова наглядової ради Сенс Банку звітує заступнику керівника Офісу президента України щодо зарахування коштів на рахунки підприємств, задіяних у схемі", – пояснюється у відеоматеріалі суть оприлюдненого аудіофрагменту.

Третій транш у розмірі 70 млн грн, як наголошують антикорупційні органи, було доставлено до офісу колишнього народного депутата та розподілено на 2 частини: 20 млн грн було отримано довіреною особою, а 50 – передано до "пральні".

"Останній транш у розмірі 20 млн грн вони реалізували по тій самій схемі", – уточнюється у відеороліку.

В оприлюдненому відеороліку антикорупційні органи не вказують імен підозрюваних.

Вранці в середу НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Деталі при цьому не повідомлялися.

Верховна Рада не підтримала пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") викликати на засідання парламенту у четвер заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

Народний депутат Олексій Гончаренко написав в своєму телеграм-каналі: "Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої".

Народний депутат України (фракція "Голос") Ярослав Железняк повідомив, що обшуки також проходять у діючого народного депутата, який обирався по списках нині не існуючої "Опозиційної платформи – За життя".

"Це не по членам Коаліції (Слуги). Говорять по члену формальної коаліції. Діючий депутат з екс-ОПЗЖ. Дуже відомий забудовник. А ось по заступнику(ці) ОП дуже неочікувано", – написав Железняк, не розкривши прізвища ані парламентаря, ані чиновниці ОП.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять слідчі дії у Мудрої та позафракційного народного депутата Вадима Столара.

Железняк підтвердив цю інформацію, перепостивши повідомлення Ткача і поставивши "+", і додав, що обшуки нібито проходять також у екснардепа Максима Микитася.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела також підтвердило це і стверджувало, що у справі нібито фігурують чиновники Міністерства юстиції України та представники "Сенс банку".

Пізніше Гончаренко написав в телеграм-каналі: "Обшуки НАБУ пов’язані з Сенс Банком та внесенням застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка".