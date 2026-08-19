Масштабна лісова пожежа в Черкаському районі локалізована на 100 га – ДСНС

Масштабна лісова пожежа почалася в районі села Кумейки Черкаського району у вівторок ввечері, наразі вона локалізована на площі 100 гектарів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в середу.

"Учора в селі Кумейки Черкаського району загорілася господарча споруда на території приватного домоволодіння. Через сильні пориви вітру вогонь швидко перекинувся на прилеглий лісовий масив та сміттєзвалище. Наразі пожежа локалізована на площі 100 га", – повідомляється в телеграм-каналі відомства.

До її ліквідації залучені 55 одиниць техніки та 208 осіб особового складу.

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 456 пожеж на загальній площі понад 375 га, повідомили в ДСНС.