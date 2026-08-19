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ВАКС застосував привід до нардепа Кузьміних, обвинуваченого в хабарництві

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ВАКС застосував привід до нардепа Кузьміних, обвинуваченого в хабарництві

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив застосувати привід у судове засідання народного депутата України Сергія Кузьміних, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди.

"19 серпня 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснити до народного депутата України привід до одного з районних судів м. Житомира для його участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції або шляхом забезпечення його участі із використанням технічних засобів", – повідомляє ВАКС в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, наразі в судовому засіданні оголошено перерву для організації виконання цієї ухвали.

ВАКС не вказує ім’я нардепа, йдеться про народного депутата Сергія Кузьміних, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Як повідомлялося, 29 червня його було затримано за систематичну неявку на судові засідання. ВАКС обрав нардепу Кузьміних цілодобовий домашній арешт і стягнув в дохід держави заставу.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди.

"Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею в місті Житомирі – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі", – уточнювали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт було скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, наголошували в САП, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся у судові засідання. Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення – ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

"Зазначимо, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження. Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки", – пояснювали в САП.

#вакс #кузьміних
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