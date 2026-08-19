Столар підтвердив, що НАБУ проводить у нього дома "слідчі дії"

Позафракційний народний депутат України Вадим Столар підтвердив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить у нього дома "слідчі дії" за заявив про відкриту співпрацю з правоохоронними органами.

"У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю", – написав він у Телеграм-каналі у середу.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України викривають злочинну організацію за участі нардепів і високопосадовців Офісу президента.

Пізніше НАБУ та САП розмістили тізер до відео про спецоперацію під назвою "Форест Гамп". Із тізеру, хронометраж якого менше хвилини і складається із фрагменту перехоплених розмов, ймовірно, фігурантів, складно зрозуміти, про що саме йдеться.

Народний депутат Олексій Гончаренко написав в своєму телеграм-каналі: "Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої".

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять слідчі дії у Мудрої та позафракційного народного депутата Вадима Столара.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") підтвердив цю інформацію, перепостивши повідомлення Ткача і поставивши "+", і додав, що обшуки нібито проходять також у екснардепа Максима Микитася.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела також підтверджує це і стверджує, що у справі нібито фігурують чиновники Міністерства юстиції України та представники "Сенс банку". Пізніше Гончаренко написав в телеграм-каналі: "Обшуки НАБУ пов’язані з Сенс банком та внесенням застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка".

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має підтвердження чи спростування цієї інформації.