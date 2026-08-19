Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинув житель Дружківки

Житель міста Дружківка Донецької області загинув внаслідок обстрілу з боку російських окупантів протягом минулої доби, четверо жителів міста Краматорськ отримали поранення, серед них дитина, повідомляється на сайті Національної поліції України в середу.

"У Дружківці внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, пошкоджено приватну оселю. По Краматорську росія вдарила авіабомбами "КАБ-250" та безпілотниками – травмовано 4 мирних мешканців, серед яких дитина 2015 року народження. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних та 3 приватних будинки, 5 цивільних авто", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Краматорську руйнувань зазнали приватний і багатоквартирний будинки. У Слов’янську пошкоджено п’ять приватних осель, в селищах Шабельківка та Василівська Пустош – по одній, в селі Очеретине – адмінбудівля та магазин.

Протягом 18 серпня правоохоронці зафіксували 1 303 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем були дев’ять населених пунктів: крім вищезгаданих міст, селищ та сіл, також селищае Новодонецьке, села Новий Кавказ та Олександрівка. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу, всього за добу російські окупанти 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Він підтвердив інформацію про одного загиблого та поранених.

З лінії фронту, за його словами, за минулу добу було евакуйовано 498 людей, у тому числі 52 дитини.