Негода знеструмила 300 населених пунктів в шести областях – "Укренерго"

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок середи повністю або частково були знеструмлені 300 населених пунктів у шести областях – Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначила компанія в Телеграм-каналі, ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Водночас внаслідок російських атак на енергооб’єкти на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, і де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

У цілому в енергосистемі споживання електроенергії суттєво знизилося після кількох днів його збільшення: станом на ранок воно було на 9,5% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок.

"Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України, а також ясна погода у більшості областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснило "Укренерго".

Враховуючи погодні умови, компанія закликає перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.