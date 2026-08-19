Кабмін звільнив Хмару з посади в.о. міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України і виконувача обов’язків міністра.

Згідно з розпорядженням №795 від 19 серпня уряд звільнив Хмару з посади заступника міністра оборони України за власним бажанням.

Крім того, розпорядженням №796 від 19 серпня уряд визнав таким, що втратило силу рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра оборони України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

18 серпня проєкт постанови про призначення Хмари на посаду міністра оборони України було зареєстровано у Верховній Раді.