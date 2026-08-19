УЧХ допомагав постраждалим від російських БпЛА та керованої авіабомби у Запоріжжі

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях російських ударів у Запоріжжі у ніч на середу.

"На місцях ліквідації наслідків чергових атак по Запоріжжю спільно з іншими спеціальними службами працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Команда УЧХ проводила обхід території, щоб виявити постраждалих, надавала першу допомогу пораненим, а також психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес.

За інформацією ДСНС України, у ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів загинув чоловік, ще семеро людей травмовані. Пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема хостел, меблевий магазин та багатоквартирний житловий будинок.

На іншій локації, за даними Запорізької ОВА, російська керована авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок в одному з районів міста. Виникла пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди.