Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ допомагав постраждалим від російських БпЛА та керованої авіабомби у Запоріжжі

1 хв читати
Додати як джерело
УЧХ допомагав постраждалим від російських БпЛА та керованої авіабомби у Запоріжжі
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях російських ударів у Запоріжжі у ніч на середу.

"На місцях ліквідації наслідків чергових атак по Запоріжжю спільно з іншими спеціальними службами працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Команда УЧХ проводила обхід території, щоб виявити постраждалих, надавала першу допомогу пораненим, а також психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес.

За інформацією ДСНС України, у ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів загинув чоловік, ще семеро людей травмовані. Пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема хостел, меблевий магазин та багатоквартирний житловий будинок.

На іншій локації, за даними Запорізької ОВА, російська керована авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок в одному з районів міста. Виникла пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди.

#запоріжжя #тчху #учх
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Солом'янському районі Києва автомобіль зіткнувся з маршруткою і в'їхав в зупинку, є загиблі – поліція

У Солом'янському районі Києва автомобіль зіткнувся з маршруткою і в'їхав в зупинку, є загиблі – поліція

Кілька людей загинули та отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва в середу вранці, під час якої легковий…

Читати
НАБУ та САП проводять спецоперацію "Форест Гамп" з викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців ОП

НАБУ та САП проводять спецоперацію "Форест Гамп" з викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців ОП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України викривають злочинну організацію за участі нардепів і…

Читати