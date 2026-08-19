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У межах операції "Форест Гамп" виявлено документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності ТСК Ради – антикорупційні органи

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У межах операції "Форест Гамп" виявлено документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності ТСК Ради – антикорупційні органи

Під час обшуків у межах операції "Форест Гамп" Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляють НАБУ та САП в телеграм-каналах.

"У ньому (документі – ІФ-У) – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому антикорупційними органами.

В повідомленні також розміщено фотографії документу.

#набу_сап #форест_гамп
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