Глава МВС після ДТП на зупинці в Києві: сподіваюся на підтримку депутатами посилення відповідальності за перевищення швидкості

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський вчергове наголошує, що нехтування правилами дорожнього руху повинне передбачати більш сувору відповідальність, і розраховує на підтримку Верховною Радою законопроєкту про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму та інших ініціатив щодо безпеки на дорогах.

В телеграм-каналі в середу він зазначив, що в Києві сталася жахлива ДТП із загиблими та пораненими.

"Близько години тому у Солом’янському районі Києва автомобіль влетів у зупинку, де в той час були люди. За попередніми даними, перед цим водій на швидкості їхав в смузі для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався у маршрутний автобус", – написав міністр.

За його словами, внаслідок ДТП двоє загиблих та четверо постраждалих, один чоловік у важкому стані.

"До розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва. 23-річного водія вже затримано", – уточнив глава МВС.

В своєму повідомленні міністр розмістив відео ДТП та фотографії з місця події.

Він зауважив, що найближчим часом парламент має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму.

"Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах", – наголосив Вигівський.

Раніше глава МВС повідомляв, що окрім нагальних законодавчих ініціатив щодо посилення відповідальності за порушення ПДД на дорогах, вже впроваджуються конкретні рішення на рівні МВС.

Зокрема, за його словами, йдеться про запуск десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості, а також про повернення на дороги України спеціальних патрульних автомобілів – "Фантомів", які пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, але показали хороший результат.

Ці автомобілі, як зазначив міністр, не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють, зокрема, під час руху.

Лише за перші тижні серпня, за словами глави МВС, в Україні зафіксовано понад 1300 ДТП із постраждалими людьми.

Як повідомлялося із посилання на поліцію Києва, 17 серпня внаслідок зіткнення двох транспортних засобів марки BMW одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу на вул. Велика Васильківська в центрі столиці та перекинулася, травмованого водія – порушника перевірять на стан алкогольного сп’яніння.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що засідання РНБО щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відповідальності за системне порушення правил дорожнього руху.