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Водій атакованої дроном маршрутки в Херсоні також отримав поранення, число поранених зросло до 5 людей

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Водій атакованої дроном маршрутки в Херсоні також отримав поранення, число поранених зросло до 5 людей
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Кільість поранених внаслідок атаки дроном маршрутного мікроавтобуса в Корабельному районі Херсона в середу вранці збільшилась п’яти, оскільки стало відомо про отримані водієм травми, загиблих четверо, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України.

"Внаслідок атаки четверо громадян від отриманих травм загинули. Наразі поліцейські встановлюють їх особи. Ще відомо про п’ятьох поранених. З яких четверо жінок різного віку отримали вибухові травми, їм надається необхідна допомога. Медична допомога знадобилася й 58-річному водію, в нього також діагностували вибухову травму", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають заходів задля документування воєнного злочину.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та чотирьох поранених жінок.

#херсон #атаки_рф #маршрутка
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