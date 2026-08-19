Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони – нардеп Железняк

1 хв читати
Додати як джерело
Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони – нардеп Железняк
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Народний депутат України (фракція "Голос") Ярослав Железняк повідомив, що профільний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав кандидатуру Євгенія Хмари, запропоновану напередодні президентом України Володимиром Зеленським на посаду керівника оборонного відомства.

"Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду Міністра оборони. За 15, одноголосно", – написав Железняк в Телеграм.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

18 серпня проєкт постанови про призначення Хмари на посаду міністра оборони України було зареєстровано у Верховній Раді під №15523.

#хмара #міноборони
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Солом'янському районі Києва автомобіль зіткнувся з маршруткою і в'їхав в зупинку, є загиблі – поліція

У Солом'янському районі Києва автомобіль зіткнувся з маршруткою і в'їхав в зупинку, є загиблі – поліція

Кілька людей загинули та отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва в середу вранці, під час якої легковий…

Читати
НАБУ та САП проводять спецоперацію "Форест Гамп" з викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців ОП

НАБУ та САП проводять спецоперацію "Форест Гамп" з викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців ОП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України викривають злочинну організацію за участі нардепів і…

Читати