Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони – нардеп Железняк

Народний депутат України (фракція "Голос") Ярослав Железняк повідомив, що профільний комітет Верховної Ради одноголосно підтримав кандидатуру Євгенія Хмари, запропоновану напередодні президентом України Володимиром Зеленським на посаду керівника оборонного відомства.

"Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду Міністра оборони. За 15, одноголосно", – написав Железняк в Телеграм.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

18 серпня проєкт постанови про призначення Хмари на посаду міністра оборони України було зареєстровано у Верховній Раді під №15523.