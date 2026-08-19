Мітингарі біля Ради знову закликають до повернення Федорова на посаду міністра оборони та вимагають діалогу від керівництва держави

Учасники акцій протесту у середу продовжують мітинг на вулиці Грушевського біля Верховної Ради (м. Київ) із закликом до діалогу та реформ в оборонному секторі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у Маріїнському парку на узбіччі вулиці Грушевського зібралося близько 100 людей. Як і раніше, вони закликають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, виступають за прозорі рішення в Міністерстві оборони та в армії, закликають представників правлячої партії "Слуга народу" вийти до людей, а також закликають керівництво вести діалог із населенням.

Вони скандували "Слуга народу, служіть народу", "Поверніть Федорова", "Вимагаємо діалог", "Федоров в МО, Хмара в СБУ" та інші гасла, тримали транспаранти та картонки з написами, "Досить ігнорувати людей", "Федоров міноборони" та іншими, як і на минулих заходах.

Крім того, у середу Рада проведе голосування щодо призначення міністром оборони Євгенія Хмари, тому з’явились транспаранти з написами "Голосуй проти Хмари" та аналогічні заклики.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема, з вимогою залишити на цій посаді Михайла Федорова, розпочалися 16 липня. Того дня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подання щодо цих кандидатур не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. За заявами ініціаторів протесту з 24 липня розпочалася безстрокова акція до призначення Федорова міністром оборони.

Тоді акції на площі Франка збирали кілька тисяч учасників. 14 серпня мітинг за повернення Федорова, діалог і реформи в оборонному секторі зібрав вже близько 300 учасників, а в протестній ході Хрещатиком 16 серпня взяли участь до 1,5 тис. мітингарів.

У вівторок, 18 серпня, Рада провела перше пленарне засідання після 16 липня, проте призначень до уряду в порядку денному не було.

Після завершення засідання у вівторок у Раді було зареєстровано проєкти постанов про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України під №15523 та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України під №15524. У середу зранку тривають зустрічі з кандидатами на посади міністрів.

Розгляд призначення міністрів у парламенті очікується в середу, 19 серпня.