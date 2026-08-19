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У Києві на зупинці внаслідок ДТП двоє людей загинули, четверо постраждали – прокуратура

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У Києві на зупинці внаслідок ДТП двоє людей загинули, четверо постраждали – прокуратура

У Києві внаслідок ДТП у середу вранці на зупинці громадського транспорту загинуло двоє жінок, ще четверо людей отримали поранення, повідомила міська прокуратура.

"Встановлено, що близько 9 години ранку 23-річний водій автомобіля Volkswagen Golf,  рухаючись у смузі, що призначено для громадського транспорту зі сторони вул. Єреванська у напрямку вул. Уманська, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду", – йдеться у повідомленні у Телеграмі в середу.

Після цього автомобіль в некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де були люди. Наразі відомо про двох загиблих жінок, та чотирьох постраждалих.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Водія автомобіля Volkswagen Golf  затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.

#київ #дтп #соломянський_район
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