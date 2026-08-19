Обстрілом в Запоріжжі пошкоджено 16 житлових будинків, в низці районів перебої зі світлом, є загиблі – обладміністрація

Кілька людей загинули та отримали поранення внаслідок російського обстрілу в ніч на середу, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Пошкоджені вісім багатоповерхівок та вісім приватних будинків. На жаль, є загиблі і поранені. Комунальні служби вже працюють на місцях: закривають вибиті вікна та допомагають мешканцям якнайшвидше повернутися додому", – написав Федоров в Телеграм у середу вранці, не уточнивши кількість жертв.

Також, за словами голови обладміністрації, в деяких районах Запоріжжя спостерігаються перебої з енергопостачанням. "Об’єкти інфраструктури заживляють від альтернативних джерел. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання", – написав він.

Федоров повідомив, що у лікарнях області залишаються 56 поранених, віком від 5 до 87 років, серед них п’ятеро дітей. Тринадцять людей у важкому стані.

Як повідомлялося, російські війська на ранок середи завдали більше 1 тис. ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та 10 постраждалих.