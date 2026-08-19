Нардеп Гончаренко повідомляє про обшуки у Мудрої, Железняк – про обшуки у нардепа Столара

Високопосадовицею Офісу президента України, у якої в середу вранці проходять обшуки, про які раніше повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), є заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, стверджує народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої", – написав Гончаренко в Телеграм у середу вранці.

У свою чергу народний депутат України (фракція "Голос") Ярослав Железняк повідомив, що обшуки також проходять у діючого народного депутата, який обирався по списках нині не існуючої "Опозиційної платформи – За життя".

"Це не по членам Колаіціі (Слуги). Говорять по члену формальної коаліції. Діючий депутат з екс-ОПЗЖ. Дуже відомий забудовник. А ось по заступнику(ці) ОП дуже неочікувано", – написав Железняк в Телеграм, не розкривши прізвища ані парламентаря, ані чиновниці ОП.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять слідчі дії у Мудрої та позафракційного народного депутата Вадима Столара.

Железняк підтвердив цю інформацію, перепостивши повідомлення Ткача і поставивши "+", і додав, що обшуки нібито проходять також у екснардепа Максима Микитася.

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела також підтверджує це і стверджує, що у справі нібито фігурують чиновники Міністерства юстиції України та представники "Сенс банку".

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

Як повідомлялося, НАБУ і САП в середу вранці повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Деталі при цьому не повідомлялися.