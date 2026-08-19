Ворожий дрон ударив по маршрутці в Херсоні: четверо загиблих

Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у Корабельному районі Херсона, загинули четверо людей, ще четверо дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих", – написав він у Телеграмі у середу.

"Ще четверо жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу", – йдеться у дописі.